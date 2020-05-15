اعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 891 حالة بعد تسجيل خمس حالات اصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي انه لم تسجل اي حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية واستمر عدد الوفيات مستقرا عند 26 حالة وفاة.

واشارت الى استقرار عدد حالات الشفاء ايضا عند 246 حالة شفاء فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجريت خلال ال24 ساعة الماضية 1330 فحصا.

وينفذ لبنان قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض الاقفال العام لمدة اربعة ايام بدأت مساء امس وتستمر حتى صباح الاثنين المقبل في ال18 من الشهر الجاري وذلك ضمن سلسلة الاجراءات لمكافحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الذي ارتفعت نسبة الاصابات به بين المواطنين خلال الايام الماضية بشكل كبير.