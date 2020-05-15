أعلنت السلطات الصحية السويسرية اليوم الجمعة ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 1595 فيما زاد اجمالي الاصابات الى 30514 حالة.

وقالت وزارة الدولة للشؤون الصحية في بيان من العاصمة برن ان نسبة الاصابات مقارنة مع عدد السكان قد بلغت 356 اصابة لكل 100 الف نسمة وذلك بعد تسجيل 51 اصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

واشارت الى اجراء اكثر من 334 الف اختبار تشخيصي على من ظهرت عليهم اعراض المرض منذ نهاية فبراير الماضي وان نسبة المصابين من بينهم تصل الى 11 بالمئة.

وتتركز اغلب الإصابات والوفيات في مقاطعات جنوب وغرب سويسرا المتاخمة للحدود مع كل من إيطاليا وفرنسا الى جانب مقاطعة بازل اقصى شمال غربي البلاد والتي تتقاسم حدودها مع المانيا وفرنسا.