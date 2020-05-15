فريق طبي باكستاني إلى الكويت للمشاركة في مكافحة كورونا

أعلنت الحكومة الباكستانية أنه قد تم الاتفاق على إرسال فريق قوامه أكثر من 600 اختصاصي طبي باكستاني إلى الكويت في مهمة خاصة موقتة للمشاركة في جهود التصدي لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

الإعلان جاء على لسان وزير الدولة لشؤون المغتربين والموارد البشرية، زلفي بُخاري، الذي قال إنه سيتم ابتعاث ذلك الفريق الطبي استجابة لطلب كانت الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الصحة قد تقدمت به في وقت سابق.

وأوضح بخاري أن الفريق الذي سينطلق قريباً إلى الكويت سيشمل عدداً من الأطباء المتخصصين في أمراض الجهاز التنفسي وفي مكافحة العدوى، لكنه سيتألف في معظمه من فنيين طبيين وممرضين وممرضات.

كما أشار بخاري إلى أن هناك حالياً نحو 5500 مواطن باكستاني عالقون في الكويت ويرغبون في العودة إلى وطنهم، وأنه يجري التجهيز لإعادتهم على متون رحلات طيران مستأجرة من خلال التنسيق مع السلطات الكويتية المعنية، موضحاً أنه قد تم الاتفاق فعلياً على تسيير 4 رحلات إجلاء بين الكويت وإسلام أباد في غضون الأسبوعين المقبلين.