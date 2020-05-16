أعلن مسؤول بالإدارة العامة للاطفاء اليوم الجمعة قيام الفرق المكلفة بتوصيل الأدوية إلى منازل المرضى من توصيل ما يتجاوز 30 ألف وصفة طبية في غضون 35 يوم عمل منذ بداية القيام بهذه المهمة حتى 14 مايو الجاري.

وقال مراقب السلامة والصحة المهنية ب(الاطفاء) المقدم الدكتور فايز النصار في بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام ان الفرق المكلفة قامت بتكثيف عمليات التوصيل خلال فترة حظر التجول الشامل التي بدأت يوم الاحد الماضي.

وأضاف النصار ان هذا التكثيف جاء بما يتماشى مع الخطة التي وضعتها (الاطفاء) لتغطية جميع الطلبات التي يتم تسجيلها في مواقع وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها ومستشفيات جابر الأحمد للقوات المسلحة ومعهد دسمان للسكري ومستشفى الأحمدي التابع للقطاع النفطي ومركز بيت عبدالله للرعاية التلطيفية.

ولفت إلى مضاعفة عدد المشاركين بالفرق خلال فترة الحظر الشامل ليصل إلى 450 ضابطا وضابط صف وعدد المركبات إلى 250 مركبة لتغطية جميع مناطق دولة الكويت.

وذكر ان الهدف من هذه المهمة تخفيف العبء على كوادر وزارة الصحة من أطباء وصيادلة ودعم قرارات وزارة الصحة لسياسة التباعد الاجتماعي بعدم التجمع في المستشفيات للحفاظ على سلامة المرضى من جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وكانت الإدارة العامة للاطفاء بدأت في 29 مارس الماضي توصيل الأدوية إلى منازل الذين يعانون أمراضا مزمنة بجميع مناطق دولة الكويت بالتعاون مع وزارة الصحة.

ويذكر ان مجلس الوزراء الكويتي فرض اعتبارا من عصر الأحد الماضي الموافق في 10 مايو الجاري وحتى 30 منه حظر التجول الشامل في جميع أرجاء البلاد بهدف السيطرة على انتشار عدوى فيروس كورونا.