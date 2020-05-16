اعلنت السعودية اليوم السبت تسجيل 10 حالات وفاة بالإضافة إلى 2840 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في ايجاز يومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 302 متوفى و52016 مصابا.

وأشار إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 23666 حالة بعد تسجيل شفاء 1797 حالة جديدة بالمملكة فيما لفت الى ان هناك 166 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.