قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد إن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق موقع لتسجيل عودة أقرباء الوافدين “غير صحيح” موضحا أن عملية ترتيبات العودة تقتصر على الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الاولى وذلك بناء على قرارات السلطات المعنية في البلاد.

وأضاف الحمد في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن ترتيبات العودة تشمل كذلك حملة جوازات السفر مادة (17) الذين غادروا البلاد بشكل رسمي.

وبين أنه بناء على الإجراءات المتخذة والمتعلقة بالحظر الكلي فإن وزارة الخارجية وتسهيلا على المواطنين فقد أطلقت رابطا خاصا لتسجيل المواطنين ممن لديهم أقرباء من الدرجة الاولى وهم (الأب – الأم – الابن – الزوج – الزوجة).