وفيات يوم السبت 16 مايو 2020

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16 مايو، 2020
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“البوندسليغا” يعود.. و10 قوانين صارمة جديدة
منذ 8 ساعات
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الحكومة البريطانية تعلن موعد عودة الدوري الإنجليزي
منذ يومين
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كريستيانو رونالدو: بيانيتش مدريدي
منذ 3 أيام
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ريال مدريد يعود إلى التدريبات بعد شهرين بسبب كورونا
منذ 5 أيام
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اقتصاد
“القطرية” تعلن عن تسريح قرابة 20 في المئة من موظفيها
منذ يومين
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أكثر من 5ر36 مليون أمريكي تقدموا بطلبات إعانات البطالة في ثمانية أسابيع
منذ يومين
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الاتحاد الأوروبي يضع إرشادات لاستئناف السياحة في ظل كورونا
منذ 3 أيام
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وزير النفط يؤكد مساندة الكويت لجهود السعودية بإعادة الاستقرار لأسواق النفط
منذ 5 أيام
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رياضة
روسيا 2018
“البوندسليغا” يعود.. و10 قوانين صارمة جديدة
منذ 8 ساعات
أضف تعليق
الحكومة البريطانية تعلن موعد عودة الدوري الإنجليزي
منذ يومين
أضف تعليق
كريستيانو رونالدو: بيانيتش مدريدي
منذ 3 أيام
أضف تعليق
ريال مدريد يعود إلى التدريبات بعد شهرين بسبب كورونا
منذ 5 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
“القطرية” تعلن عن تسريح قرابة 20 في المئة من موظفيها
منذ يومين
أضف تعليق
أكثر من 5ر36 مليون أمريكي تقدموا بطلبات إعانات البطالة في ثمانية أسابيع
منذ يومين
أضف تعليق
الاتحاد الأوروبي يضع إرشادات لاستئناف السياحة في ظل كورونا
منذ 3 أيام
أضف تعليق
وزير النفط يؤكد مساندة الكويت لجهود السعودية بإعادة الاستقرار لأسواق النفط
منذ 5 أيام
أضف تعليق
الرأي
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تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“البوندسليغا” يعود.. و10 قوانين صارمة جديدة
منذ 8 ساعات
أضف تعليق
الحكومة البريطانية تعلن موعد عودة الدوري الإنجليزي
منذ يومين
أضف تعليق
كريستيانو رونالدو: بيانيتش مدريدي
منذ 3 أيام
أضف تعليق
ريال مدريد يعود إلى التدريبات بعد شهرين بسبب كورونا
منذ 5 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
“القطرية” تعلن عن تسريح قرابة 20 في المئة من موظفيها
منذ يومين
أضف تعليق
أكثر من 5ر36 مليون أمريكي تقدموا بطلبات إعانات البطالة في ثمانية أسابيع
منذ يومين
أضف تعليق
الاتحاد الأوروبي يضع إرشادات لاستئناف السياحة في ظل كورونا
منذ 3 أيام
أضف تعليق
وزير النفط يؤكد مساندة الكويت لجهود السعودية بإعادة الاستقرار لأسواق النفط
منذ 5 أيام
أضف تعليق
الرأي
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” هات اذنك “
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