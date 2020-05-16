أعلنت الامارات اليوم السبت عن أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ الاجمالي 214 وفاة كما سجلت 796 اصابة جديدة ليصل إجمالي الاصابات إلى 22627.

وكشفت المتحدث الرسمي عن حكومة الامارات الدكتورة آمنة الشامسي خلال الاحاطة الاعلامية التي اقيمت في ابوظبي عن شفاء 603 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ذاته ليرتفع مجموع حالات الشفاء الى 7931 حالة مشيرة الى التعافي التام للمصابين من المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية منذ دخولهم المستشفى.

ولفتت الشامسي الى ان اكتشاف الاصابات جاء من خلال اجراء اكثر من 35 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام افضل واحدث تقنيات الفحص الطبي مضيفة ان حالة جميع الاصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وذكرت ان حالات الوفاة الاربع تعود لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك اثر تداعيات الاصابة بالفيروس ومعاناتهم من أمراض مزمنة.

وبينت ان عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في الامارات هو 14482 ألف حالة من جنسيات مختلفة.