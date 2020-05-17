قال عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم نائب رئيس لجنة المسابقات سالم سعدون اليوم السبت إن استئناف المسابقات مرتبط بموافقة السلطات الصحية في البلاد وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف سعدون في بيان صحفي أنه في حال استئناف النشاط الرياضي للموسم الحالي (2019-2020) سيتم اعتماد إجراء خمسة تبديلات في مباريات كرة القدم بدلا عن النظام الحالي.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بناء على اعتماد لجنة المسابقات التعديل المؤقت رقم 3 الصادر أخيرا عن المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم مبينا أنه “سيتم تطبيقها في حال استئناف النشاط ببطولة كأس سمو الأمير أو بطولة الدوري المحلي”.

وبين أن الاتحاد قرر استكمال الموسم الحالي بخمسة محترفين على أن يستمر هذا الأمر الموسم المقبل بسبب ضيق الفترة الفاصلة بين الموسمين الحالي والمقبل والذي سيقام بنظام الدرجتين الممتازة والأولى المعمول به حاليا.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي فرض حظر شامل للتجول في جميع أرجاء البلاد اعتبارا من عصر يوم الأحد 10 مايو الجاري حتى السبت الموافق ال30 من الشهر نفسه ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).