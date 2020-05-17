أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد – 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 14850 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 112 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال1048 السابقة تضمنت (242 حالات لمواطنين كويتيين) و(242 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(238 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(53 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (319 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(288 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(196 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(142 حالة بمنطقة العاصمة الصحية) و(103 حالات بمنطقة الجهراء الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: (منطقة حولي 104 حالات) و(منطقة جليب الشيوخ 86 حالة) و(منطقة السالمية 83 حالة) و(منطقة الفروانية 81 حالة).

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 168 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد – 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10645 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية عدد 462 شخص وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 3760 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 476ر244 ألف فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 250 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4093 حالة.