أوقفت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد أحد المقيمين من جنسية عربية بتهمة الإساءة إلى دولة خليجية شقيقة وحكامها عبر منشور بثه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

وقالت (الداخلية) في بيان صادر عن الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ومن خلال المتابعة والرصد لمواقع التواصل الاجتماعي أجرت عملية بحث وتحري عن مصدر المنشور أسفرت عن التعرف على المسيء وهو مقيم من جنسية عربية ويعمل في إحدى شركات التنظيف.

وأوضحت أنه تم استصدار الإذن القانوني وضبط المقيم وبمواجهته بالواقعة أقر واعترف بأنه قام بكتابة المنشور وبثه ما أدى الى إحالته على جهات الاختصاص.

وأكدت أنها لن تسمح بالإساءة إلى أي دولة شقيقة أو صديقة وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يحاول الخروج عن القانون.