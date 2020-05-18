أكد ديوان المحاسبة الكويتي الحرص على تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والتأكد من صحة إجراءات تعاقدات الجهات الحكومية بشأن مستلزمات مجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تفاديا لأي هدر من شأنه التأثير على الموازنة العامة للدولة.

وقالت مديرة إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية بالإنابة في الديوان خولة الحذران لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والإجراءات الوقائية المتبعة في مختلف جهات الدولة نتج عنها ورود طلبيات شراء متشابهة من عدة جهات لاسيما تلك المتعلقة بالمواد المعقمة.

وذكرت الحذران من تلك الطلبات المتشابهة لبعض الجهات الحكومية طلب شراء المعقمات الوارد من وزارة الدفاع لعدد 200 ألف عبوة معقم بحجم (500 ملليتر) من إحدى الشركات بقيمة 950ر2 دينار للعبوة (نحو تسعة دولارات) لافتة إلى ورود ذات الطلب من وزارة الصحة وبذات المواصفات وحجم العبوة (500 ملليتر) لكن لعدد مليون عبوة من أحد المصانع المحلية بقيمة 800 فلس (نحو 5ر2 دولار) للعبوة.

وأضافت أن ديوان المحاسبة قام بإبلاغ وزارة الدفاع بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة بهذا الشأن نظرا إلى انخفاض عرض السعر المقدم لوزارة الصحة عن عرض السعر المقدم لوزارة الدفاع.

وبينت ان (الدفاع) سحبت أوراق الموضوع وأعادت عرضه على الرقابة المسبقة بطلب التعاقد مع الشركة المحلية بعرض سعر بقيمة دينار واحد (نحو 3ر3 دولار) وجاءت مبررات المصنع بارتفاع السعر عن السعر المقدم سابقا لوزارة الصحة لاختلاف الكمية المطلوبة من وزارة الدفاع عن تلك التي تم طلبها من وزارة الصحة كذلك لارتفاع سعر المواد الأولية بالأسواق العالمية نظرا للظروف الحالية لأزمة (كورونا).

وأشارت الحذران في هذا الشأن إلى تحقيق وفر للمال العام للدولة بمبلغ 390 ألف دينار (نحو 248ر1 مليون دولار) عن طلب التعاقد السابق مما يؤكد حرص الديوان على تحقيق الرقابة الفعالة على الأموال العامة للدولة والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة لتعاقدات الجهات الحكومية تفاديا لأي هدر مالي.