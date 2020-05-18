سجلت ايطاليا اليوم الاثنين هبوطا قياسيا في عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الإصابة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد-19) ومجمل الاصابات الجديدة الى أدني مستوى منذ اندلاع الوباء.

وذكرت هيئة الحماية المدنية في الاحصاء اليومي ان حالات الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس هبط لأول مرة تحت مستوى المائة الى 99 وفاة جديدة وهي الأدنى منذ 7 مارس الماضي قبل تطبيق الاغلاق العام ليبلغ اجمالي الوفيات المسجلة في ايطاليا 32007 وفيات.

كما اشارت الى هبوط غير مسبوق في وتيرة الزيادة اليومية لحصيلة الاصابة الايجابية الى 451 حالة جديدة وهي الأقل منذ اعلان حالة الطوارئ ليرفع المجموع الكلي للاصابات المسجلة مع منذ اندلاع الوباء الى 225886 اصابة.

وذكرت أن حالات العدوى الايجابية انخفضت بواقع 1798 حالة في أخر 24 ساعة الى 66553 مصابا بتناقص الحالات الحرجة بالعناية المركزة 13 حالة الى 749 مريضا والسريرية بأقل 104 الى 10207 مرضى وحاملي العدوى قيد العزل المنزلي بأقل 1681 الى 55597 مصابا مقابل المتعافين الى 127326 متعافيا بشفاء 2366 مصابا منذ الأمس.

وتتزامن هذه المؤشرات الايجابية مع رفع الاغلاق العام في أنحاء ايطاليا بعد 10 أسابيع بإعادة فتح الأنشطة التجارية والحرفية والثقافية وحرية حركة المواطنين داخل أقاليم اقاماتهم في ثاني خطوات مرحلة “التعايش مع الفيروس” والعودة التدريجية التي أطلقت في 4 مايو الجاري.