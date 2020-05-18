قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل اليوم الاثنين إنه سيتم قريبا افتتاح فرع مؤقت لجمعية صباح الأحمد التعاونية وذلك في مبنى مركز خدمة المواطن التابع لوزارة الداخلية بمدينة الخيران السكنية لخدمة أهالي المنطقة.

وأعربت في تصريح صحفي عن جزيل الشكر لوزارة الداخلية على تعاونها البناء في الموافقة على استغلال مبنى مركز الخدمة لهذا الغرض مؤكدة السعي إلى تذليل كل العقبات أمام أهالي منطقة الخيران السكنية نظرا إلى عدم وجود جمعية تعاونية تخدمهم.

من جانب آخر أشادت العقيل بدور الحرس الوطني في مساندة الجهات الحكومية خلال أزمة كورونا.

وذكرت أنه منذ بداية الأزمة عمد الحرس الوطني بقيادة سمو الشيخ سالم العلي الصباح والشيخ مشعل الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني إلى توفير كل الإمكانات والطاقات أمام مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة من أجل مساندتها في جهود مكافحة الفيروس.

وثمنت الدور المشرف والمضيء الذي يقوم به رجال الحرس الوطني في مساندة وزارة الصحة من أجل إنجاز المحاجر الصحية ودعم عمل الكادر الطبي في المستشفيات والمراكز الطبية.

وأضافت أكمل الحرس الوطني مسيرته المضيئة باستلام تشغيل جمعية النزهة التعاونية عقب تفشي الوباء بين موظفيها وقيامه بتطهيرها وتعقيمها ووضع طاقاته داخلها من أجل إعادة الخدمات للمواطنين والمقيمين ضاربا بذلك أروع أمثال التعاون والتكاتف في وقت الأزمات.