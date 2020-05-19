باشرت سفارة دولة الكويت لدى نيجيريا بتنفيذ مشروع إفطار صائم وذلك بتمويل من قبل الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت.

وقالت السفارة في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الثلاثاء ان المشروع تضمن توزيع 2892 سلة غذائية في عدد كبير من الولايات والمدن النيجيرية.

واوضحت أن المساعدات وجهت الى عدة فئات منها دور إيواء الايتام ومخيمات النازحين ومراكز العناية بذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب كثير من الاسر المعوزة.

وقال البيان ان السفارة نفذت كذلك وباشراف مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في نيجيريا توزيع سلال رمضانية ضمن مشروع افطار صائم لهذا العام والذي تم تمويله من قبل الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية في دولة الكويت اذ بلغ عدد السلال الموزعة 805 سلال شملت ولايات ومدن عدة في نيجيريا واستفاد منها عدد من الفئات المحتاجة والاسر المتعففة.

واشار الى تزامن مشروع افطار صائم لهذه السنة مع جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والتي القت بظلالها على الاسر المتعففة حيث كانت للسلال الرمضانية الاثر البالغ في اعانة الفئات المستفيدة ما عكس الوجه الانساني لدولة الكويت وما جبل عليه أهلها في الخير من بذل وعطاء.