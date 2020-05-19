حذرت الإدارة العامة للاطفاء شركات المصاعد من مخالفة شروط التراخيص الممنوحة لها والتطوع لإنقاذ المحتجزين في المصاعد مما يعرض أرواح المواطنين والمقيمين إلى الخطر مؤكدة ان الإدارة تقوم بواجباتها المناطة فيها بعمليات إنقاذ المحتجزين داخل المصاعد.

جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام ب(الإطفاء) اليوم الثلاثاء بعد انتشار إعلانات لبعض الشركات في مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيه التطوع لإنقاذ المحتجزين في المصاعد خلال أوقات حظر التجول الشامل أو الجزئي.

وشددت على أنها لن تتهاون مع أي شركة لا تتقيد بشروط الترخيص الممنوح لها في حدود الصيانة الدورية حسب العقود المبرمة مع العملاء مؤكدة أن من يتجاوز ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وذكرت (الإطفاء) أنها من خلال كوادرها المؤهلة ومراكزها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد تقوم بواجباتها المناطة فيها بعمليات إنقاذ المحتجزين داخل المصاعد من خلال هاتف الطوارئ رقم (112).