أعلن نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد العنزي اليوم الثلاثاء أن عودة النشاط الرياضي ستكون في الحادي عشر من سبتمبر المقبل بعد أخذ موافقات الجهات الصحية في البلاد في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جاء ذلك بيان صادر عن الاتحاد عقب الاجتماع الذي عقده رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد) مع الاتحادات الرياضية لمناقشة التصورات والخطط للاتحادات في المرحلة المقبلة.

وأضاف العنزي أن منتخبات كرة القدم النسائية وكرة القدم الصالات والشاطئية بدأت تدريباتها عن بعد في حين يقيم الحكام محاضرات مستمرة للموسم المقبل.

وأعرب عن الشكر للجنة الأولمبية الكويتية على جهودها في الفترة الماضية وحرصها ومساندتها ودعمها الرياضة والرياضيين.