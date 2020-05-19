الأردن: صلاة عيد الفطر في المنازل

قالت وزارة الأوقاف الأردنية في بيان إن ” صلاة العيد سُنة مؤكدة، ويجوز أن تقام في البيوت جماعة أو فرادى، حيث سيتم بث تكبيرات العيد عبر مكبرات مساجد المملكة، مع إبقاء العمل بقرار إغلاق المساجد .”

ودعت الوزارة المواطنين إلى البقاء في بيوتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بمواجهة جائحة كوفيد-19. وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن أول أيّام عيد الفطر المبارك سيكون يوم حظر شامل على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات، بينما يسمح فقط بالخروج سيرا على الأقدام للضرورة بين الساعة الثامنة صباحا والسابعة مساء. و أعلنت كل من مصر والجزائر وسوريا تعليق صلاة عيد الفطر جماعة في المساجد، وذلك في إطار تدابير التصدي لكورونا المستجد.