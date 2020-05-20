اعلنت السعودية اليوم الاربعاء تسجيل 10 وفيات بالإضافة إلى 2691 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في ايجاز يومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 339 متوفى و62545 مصابا.

وأشار إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 33478 حالة بعد تسجيل شفاء 1844 حالة جديدة بالمملكة فيما لفت الى ان هناك 276 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.