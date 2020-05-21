أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام محمد العواش اليوم الاربعاء أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد موظفي الوزارة بمخاطبة إدارة موقع (تويتر) لإغلاق بعض الحسابات الشخصية عار من الصحة تماما.

وقال العواش في تصريح صحفي تعقيبا على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن “قيام أحد موظفي وزارة الإعلام بمخاطبة إدارة (تويتر) لإغلاق بعض الحسابات الشخصية لمجموعة من الأفراد” إن كل ما تم تداوله عار من الصحة تماما مضيفا أنه بعد المتابعة “تأكد لنا عدم وجود موظف ينتمي لوزارة الإعلام قام بهذا الفعل”.

وأوضح أن الوزارة ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه ما تم ذكره حول هذا الموضوع داعيا مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تجنب نقل مثل هذه الأخبار دون التأكد من مصداقيتها.