زيدان وبيريز يضعان خطط المستقبل

واصل ريال مدريد مرانه، اليوم الخميس، حيث بدأ في أداء بعض التدريبات الجماعية، وبات بإمكان المدرب زين الدين زيدان تقسيم اللاعبين لمجموعات صغيرة.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد زار فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مقر تدريبات النادي، حيث تفقد أحوال لاعبي كرة القدم والسلة.

وامتثل بيريز لقواعد البروتوكول الصحي الصارم، الذي وضعته رابطة الليجا، حيث ظهر وهو يرتدي قناعا للوجه، وحافظ على مسافات الأمان والتباعد الاجتماعي.

كما اجتمع مع زيدان، الذي شرح له خطة العمل، وقاما معا بتحليل التواريخ المقترحة لعودة الليجا ودوري أبطال أوروبا.

وبحسب الصحيفة المدريدية، أبدى اللاعبون سعادتهم بزيارة بيريز، الذي تحدث أيضًا مع قائد فريق السلة، وحثه على نقل تحياته لزملائه.