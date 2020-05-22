وفيات يوم الجمعة 22 مايو 2020

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22 مايو، 2020
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منذ 3 أيام
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منذ 9 دقائق
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“البترول الكويتية”: تصدير أول شحنة من الفحم البترولي عالي الجودة
منذ 8 ساعات
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“الكويتية لنفط الخليج”: وقف إنتاج النفط من حقل الخفجي بداية يونيو لمدة شهر
منذ يومين
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بورصة الكويت: عطلة عيد الفطر الأحد المقبل
منذ 3 أيام
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رياضة
روسيا 2018
13 ألف مشجع “ورقي” في ملعب مونشنغلادباخ
منذ 20 ساعة
أضف تعليق
زيدان وبيريز يضعان خطط المستقبل
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الكويت: عودة النشاط الرياضي 11 سبتمبر بعد موافقة الجهات الصحية
منذ 3 أيام
أضف تعليق
نجوم برشلونة يرفضون السير على خطى ريال مدريد
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
ملياردير بازر: كورونا سيكتب نهاية الاتحاد الأوروبي
منذ 9 دقائق
أضف تعليق
“البترول الكويتية”: تصدير أول شحنة من الفحم البترولي عالي الجودة
منذ 8 ساعات
أضف تعليق
“الكويتية لنفط الخليج”: وقف إنتاج النفط من حقل الخفجي بداية يونيو لمدة شهر
منذ يومين
أضف تعليق
بورصة الكويت: عطلة عيد الفطر الأحد المقبل
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
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أقسام أخرى
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سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
13 ألف مشجع “ورقي” في ملعب مونشنغلادباخ
منذ 20 ساعة
أضف تعليق
زيدان وبيريز يضعان خطط المستقبل
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الكويت: عودة النشاط الرياضي 11 سبتمبر بعد موافقة الجهات الصحية
منذ 3 أيام
أضف تعليق
نجوم برشلونة يرفضون السير على خطى ريال مدريد
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
ملياردير بازر: كورونا سيكتب نهاية الاتحاد الأوروبي
منذ 9 دقائق
أضف تعليق
“البترول الكويتية”: تصدير أول شحنة من الفحم البترولي عالي الجودة
منذ 8 ساعات
أضف تعليق
“الكويتية لنفط الخليج”: وقف إنتاج النفط من حقل الخفجي بداية يونيو لمدة شهر
منذ يومين
أضف تعليق
بورصة الكويت: عطلة عيد الفطر الأحد المقبل
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
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أقلامهم
آراؤهم
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