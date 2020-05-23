اعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الجمعة انها ستسمح اعتبارا من 29 مايو الجاري باداء صلوات الجمعة والظهر والعصر في المساجد شريطة ارتداء الكمامات وذلك ضمن مساعي البلاد لتخفيف قيود جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وشددت الوزارة في تعميم أرسلته إلى ولايات البلاد على أن “كل من سيؤدي صلوات الظهر والعصر والجمعة بالمساجد عليه ارتداء كمامة طبية” وأن كل ما من شأنه ان يزيد من انتشار الوباء لن يسمح بوجوده داخل المساجد مثل السبحة و”كرتة” الاحذية.

كما لفتت إلى أن المزارات في المساجد ستبقى مغلقة وسيتم وضع شريط لمسافة متر واحد على الاقل بعيدا عن جدران المزارات للحيلولة دون لمسها.

ولفتت الى ان صلاة الجمعة ستؤدى في المساجد التي تحددها السلطات المحلية في الولايات بحيث تتواجد فيها مساحة مفتوحة كافية او حديقة او صحن للمسجد.

واشارت إلى أنه لن يتم أداء دروس الوعظ كانت تلقى قبل الخطبة مشيرة الى ان الصلوات سيتم تأديتها في اقصر وقت.

وأعلنت تركيا اليوم حصيلة اصابات (كورونا) إلى 154500 حالة والوفيات بالفيروس 4276 شخصا والمتعافين منه 116111 آخرين.