اعلن لبنان اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 1097 حالة بعد تسجيل 11 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي انه لم تسجل اي حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 26 حالة وفاة.

واشارت ايضا الى ارتفاع عدد حالات الشفاء الى 687 حالة فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجريت خلال ال24 ساعة الماضية 2204 فحوصات.

وكانت الحكومة اللبنانية قررت تمديد حالة التعبئة العامة من 25 مايو الحالي حتى السابع من يونيو المقبل وذلك ضمن اجراءات الحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).