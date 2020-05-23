حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 24 مايو 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأحد
24 مايو 2020
حالة الطقس
نهارًا:
حار والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 10 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 46°
الحرارة الصغرى: 27°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6   قدم.
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