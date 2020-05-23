حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 24 مايو 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

حار والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 10 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 46°

الحرارة الصغرى: 27°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.