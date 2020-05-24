المشعان يعلن انفصاله عن الجهراء

أعلن المدرب محمد المشعان انفصاله عن الجهراء الكويتي، اليوم السبت، رغم النجاح اللافت الذي حققه رفقة أبناء القصر الأحمر.

وقال المشعان، عبر حسابه على “تويتر”: بعد موسم من العمل الجاد، أعلن انتهاء ارتباطي مع نادي الجهراء، وانتهاء عملي كمدرب للفريق”.

وتابع: “وذلك بعدما أثمرت هذه الشراكة، عن تحقيق تطلعات وأهداف مسؤولي وجماهير النادي، بعودة الفريق لمكانته الطبيعية في الدوري الممتاز”.

ونجح المشعان خلال ظهوره الأول بدوري الدرجة الأولى، هذا الموسم، في قيادة أبناء القصر الأحمر لخطف بطاقة التأهل لدوري الأضواء.