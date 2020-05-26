قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إن مجلس الوزراء قرر تكليف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تقديم تصور ورؤية الوزارة بشأن عودة المساجد خلال الفترة المقبلة وفق اشتراطات والإجراءات الاحترازية للسلطات الصحية.

وأضاف المزرم في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي في قصر السيف عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء التكليف يشمل كيفية مزاولة بعض الجهات الملحقة بالمساجد أعمالها.