أعلنت شركة خطوط بروكسل الجوية اليوم الاثنين استئناف بعض رحلاتها بدءا من 15 من يونيو المقبل بعد تعليقها 12 أسبوعا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) فيما تستعد لوكسمبورغ لفتح المطاعم والمقاهي والملاعب تخفيفا لقيود الجائحة التنفسية.

وقالت الشركة وهي الناقل الوطني البلجيكي في بيان لها إنها ستكثف وتقلص جدول رحلاتها الصيفية لهذا العام بما يتماشى مع القيود الحالية على السفر بسبب الجائحة التنفسية.

وأوضحت أنها ستشغل حوالي 30 في المئة من الجدول الصيفي المخطط له في بروكسل و40 في المئة من البرنامج الصيفي للمسافات طويلة.

وأضافت أنه بين 15 يونيو و31 أغسطس المقبلين ستقوم الشركة تدريجيا بإضافة وجهات إلى شبكة رحلاتها للوصول إلى 59 وجهة في 33 دولة في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.

وفي سياق ذي صلة أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل ووزيرة الصحة في البلاد بوليت لينرت في مؤتمر صحفي المرحلة الثالثة من خطة رفع قيود جائحة كورونا.

وبموجب المرحلة الثالثة أعلن بيتل إعادة فتح المقاهي والمطاعم اعتبارا من الجمعة المقبل 29 مايو للأماكن المغلقة بينما يمكن فتح الأماكن المفتوحة بعد غد الأربعاء على ألا يجاوز عدد الجلوس على كل طاولة أربعة أشخاص مع ضرورة ارتداء الكمامات عند دخول المكان أو عند الدخول للحمامات وليس على الطاولات وأن تكون المسافة مترين بين كل طاولة.

وتسمح الخطة الجديدة بإعادة فتح الصالات الرياضية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وأيضا الملاعب الرياضية طالما يمكن ضمان مسافة جسدية لا تقل عن مترين.

كما تسمح الخطة باستقبال الضيوف في المنازل بحد أقصى ستة أشخاص وألا تزيد التجمعات في الخارج عن 20 شخصا شريطة الحفاظ على التباعد الجسدي.

وتستثني الخطة الجنائز والاعراس والاحتجاجات والمؤتمرات والأحداث الثقافية التي يمكن خلالها حضور أكثر من 20 شخصا أيضا شريطة الحفاظ على التباعد الجسدي.