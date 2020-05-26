اعلنت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء عن نيتها رفع الاجراءات الخاصة بحظر السفر بسبب فيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19) الى 31 دولة اوروبية في منتصف شهر يونيو المقبل.

واوضحت الحكومة في بيان لها ستبدأ برفع الاجراءات “اذا بقيت اعداد الاصابات في ألمانيا واوروبا قليلة كما هي عليه الحال في الوقت الراهن”.

يذكر ان انخفاض عدد الاصابات والوفيات الجديدة في الاسابيع الماضية حفز الولايات الألمانية ال 16 على تخفيف اجراءات الحظر والاغلاق علما ان قوانين التباعد الاجتماعي لمتر ونصف وارتداء الكمامات والنظافة العامة لا زالت سارية المفعول حتى الان.