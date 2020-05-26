اعلنت السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 12 وفاة بالإضافة إلى 1931 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في ايجاز يومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 411 متوفى و76726 مصابا.

وأشار إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 48450 حالة بعد تسجيل شفاء 2782 حالة جديدة بالمملكة فيما لفت الى ان هناك 397 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.

وبين العبدالعالي أنه سيتم التحول من إقامة المؤتمر الصحفي اليومي ليكون بشكل دوري ويكون من خلاله نافذة تواصل بالمستجدات أو بمعلومات تتعلق بالمراحل المقبلة أو بمستجدات الجائحة.

وكانت السعودية اعلنت في وقت سابق قرارات بشأن تخفيف الاجراءات المتبعة لمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية تبدأ من الخميس المقبل.