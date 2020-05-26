أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الثلاثاء عن تسجيل 789 حالة اصابة جديدة و14 حالة وفاة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال الساعات ال24 الأخيرة.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان الى خروج 127 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية للفيروس ارتفع ليصبح 5606 حالات من ضمنها 5027 متعافيا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى اليوم الثلاثاء هو 18756 حالة من ضمنها 797 حالة وفاة.