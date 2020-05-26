بايرن يحسم كلاسيكو ألمانيا ويبتعد بصدارة البوندسليجا

بات بايرن ميونخ في وضع جيد للفوز بلقب الدوري الألماني، بتغلبه على ضيفه بوروسيا دورتموند 1-0 مساء الثلاثاء، في افتتاح الجولة 28.

وسجل جوشوا كيميتش هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 43.

وابتعد بايرن ميونخ بهذا الفوز بصدارة الدوري برصيد 64 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام دورتموند، مع تبقي 6 جولات من عمر البطولة.

وشارك ماتس هوميلز منذ البداية في تشكيلة بوروسيا دورتموند بعد شكوك حول جاهزيته، لكن النجم الإنجليزي جادون سانشو تواجد على الدكة، في وقت تكون فيه ثلاثي الخط الأمامي من ثورجان هازارد وجوليان براندت وإيرلينج هالاند.

وخلت تشكيلة بايرن من المصاب تياجو ألكانتارا، ليلعب ليون جوريتسكا في خط الوسط، إلى جانب جوشوا كيميتش، مقابل تمركز توماس مولر وراء ثلاثي المقدمة كينجسلي كومان وسيرجي جنابري وروبرت ليفاندوفسكي.