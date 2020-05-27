استهلت بورصة الكويت تعاملات ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر106 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5020 نقطة بنسبة صعود بلغت 17ر2 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 212 مليون سهم تمت عبر 10377 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر46 مليون دينار (نحو 158 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1ر5 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4166 نقطة بنسبة صعود بلغت 12ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 11ر79 مليون سهم تمت عبر 3379 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار (نحو 2ر13 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3ر157 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5453 نقطة بنسبة صعود بلغت 9ر2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر132 مليون سهم تمت عبر 6998 صفقة بقيمة 6ر42 مليون دينار (نحو 8ر144 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2ر1 نقطة ليبلغ مستوى 1ر4056 نقطة بنسبة صعود بلغت 03ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر61 مليون سهم تمت عبر 2488 صفقة نقدية بقيمة 1ر3 مليون دينار (نحو 5ر10 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (الاعادة) و(سنام) و(المساكن) و(تسهيلات) اما شركات (اهلي متحد) و(الدولي) و(بيتك) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (كميفك) و(وربة ت) و(حيات كوم) و(تجاري) الأكثر انخفاضا.(النهاية) م ك ع / ط أ ب