أطفال تركيا في الهواء الطلق بعد أشهر من الحظر بسبب كورونا

تمكن الأطفال في جميع أنحاء تركيا من الخروج للنزهة واللعب في الحدائق كجزء من خطة الحكومة في تخفيف حظر التجول المفروض عليهم وعلى كبار السن.

وترددت أصداء ضحكات الأطفال في الشوارع والحدائق في جميع أنحاء تركيا اليوم الأربعاء، حيث سُمح للعائلات باصطحاب أطفالهم ما دون الـ14 عاماً للنزهة خارج المنزل لأول مرة منذ إعلان حظر التجول للأطفال واليافعين في أوائل أبريل.

وجاء قرار السماح للأطفال بالخروج بين الساعة 11 صباحاً و3 مساءً يومي 13 و15 مايو، كجزء من الإجراءات التي تتخذها تركيا لإعادة الحياة الطبيعية إلى مسارها مع الإعلان عن بدء السيطرة على تفشي الفيروس المستجد واستمرار انخفاض عدد الإصابات الجديدة.