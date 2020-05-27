السعودية.. إجمالي عدد المتعافين من كورونا يتجاوز 51 ألفا

أفادت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، بتعافي 2572 شخصا من فيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 51022.

في المقابل، كشفت الوزارة تسجيل 14 وفاة و1815 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫ كورونا ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، يبلغ إجمالي عدد الوفيات في المملكة 425، فيما وصل عدد المصابين إلى 78541.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، أنه اعتبارا من يوم الأحد (14 يونيو)، ستكتمل عودة جميع الموظفين لمقرات العمل، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق نظام حضور وانصراف مرن، لضمان الانسيابية في الحضور والانصراف.

وأضاف “بعد التوقف لمدة شهرين ونصف، فقد حان الوقت لعودة الأعمال وفتح الأنشطة، فهي عنصر أساسي في دفع العجلة الاقتصادية”.

وأوضح أن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم الأحد الموافق 8 شوال (31 مايو)، واستئناف حضورهم لـ مقرات العمل بشكل تدريجي على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال وذلك بالتنسيق مع جهات عملهم.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودي أعلنت هي الأخرى استئناف الرحلات الجوية الداخلية في المملكة تدريجيا، اعتبارا من الأحد المقبل.