تنشر تقرير “الصحة” عن الوضع الراهن لجائحة كورونا

عرضت وزارة الصحة، خلال الاجتماع النيابي الحكومي اليوم، تقريرا مفصلا عن الوضع الراهن لجائحة فيروس كورونا في البلاد .

ومما جاء في التقرير أن الحالات الإيجابية لفيروس كورونا في البلاد تركزت في مناطق المرقاب والجليب وبنيد القار والفروانية وخيطان والمهبولة.

ولفتت الوزارة إلى أن تكدس المساكن منع عملية التباعد الاجتماعي التي هي أحد أهم أسس محاربة الفيروس، مشيرة إلى أنه خلال التقصي تم إيجاد حالات يعيشون مع 16 أو 20 شخصا في نفس الغرفة.

وأكدت الوزارة خلال التقرير أن قرب العودة للحياة الطبيعية في البلاد يعتمد على مدى الالتزام بالإجراءات وحجم المناعة في المجتمتع وتوفر الطعوم.

تفاصيل التقرير الكاملة عبر هذا الرابط:

تقرير وزارة الصحة عن الوضع الراهن لجائحة «كورونا» في الكويت