اعلنت الهيئة الاتحادية الاماراتية للموارد البشرية اليوم الاربعاء عن عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك اعتبارا من يوم الاحد المقبل بحيث لا تزيد نسبة العاملين في اماكن العمل عن 30 بالمئة من اجمالي عدد الموظفين.

وبناء على القرار الذي نشرته وكالة انباء الامارات فإن النسبة المقررة سترتفع تدريجيا بناء على المستجدات المرتبطة بمكافحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) داخل الدولة وخارجها.

ويأتي القرار الذي تم تعميمه على الجهات الاتحادية بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم من القرار مع ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس (كورونا).

وحدد القرار عددا من الفئات التي يتم استثناء عودتها الى العمل وتطبيق نظام العمل عن بعد لها وتشمل الحوامل وذوي الاعاقة والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وممن يعانون أعراضا تنفسية مثل الربو والسكري وذلك وفق تقارير طبية معتمدة.

واستثنى القرار ايضا الموظفين من فئة كبار السن والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون الى حين الانتهاء من العام الدراسي الحالي ومن لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعين في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة واستثناء الموظفين الذين يشاركون السكن مع كبار السن ممن هم عرضة للعدوى.

وألزم القرار كافة الجهات الاتحادية عند عودة الموظفين التدريجية لمقار عملهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين وجاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقا للتدابير والاجراءات الاحترازية الوطنية.

وشدد القرار على الالتزام بالتخطيط الامثل للتأكد من وجود بنية تحتية تقنية وأنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة وتطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف حفاظا على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من والى مقار العمل.

وحدد القرار مراجعة تطبيق نسبة الحضور والاجراءات الاحترازية المرتبطة به كل أسبوع فيما ستقوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بإصدار لوائح تفصيلية سيتم تعميمها في وقت لاحق الى جميع الجهات الحكومية حول تفاصيل الترتيبات الخاصة بعودة العمل في الجهات وآليات التنفيذ التفصيلية.

يذكر ان اجمالي حالات الاصابة بفيروس (كورونا) في الامارات بلغت حتى اليوم 32 الف تقريبا تم شفاء 16300 مصاب منهم في حين تم تسجيل اجمالي 255 حالة وفاة.