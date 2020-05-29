العفاسي: تعقيم المساجد وتنفيذ الاشتراطات الصحية قبل السماح باستئناف إقامة صلاة الجماعة

في أعقاب صدور قرار مجلس الوزراء باستئناف إقامة صلاة الجماعة في المساجد خلال المرحلة الأولى من مراحل العودة التدريجية، قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد محمد العفاسي:

إن استئناف إقامة صلاة الجماعة في المساجد سيكون في مناطق السكن النموذجية فقط ودون صلاة الجمعة، في المرحلة الأولى، وسيتم تحديد تاريخ الاستئناف بعد استكمال تجهيز المساجد وفق الاشتراطات الصحية، وتم التنسيق والتعاون مع وزارة الدفاع لتعقيمها ابتداء من يوم الأحد القادم.

كما أكد العفاسي على استمرار تعليق صلاة الجماعة في المساجد الواقعة في المناطق التجارية والاستثمارية والصناعية والحرفية والزراعية وذات الكثافة السكانية العالية ومساجد الأسواق والشاليهات والحدائق العامة ومحطات الوقود والطرق السريعة.

وبيّن العفاسي أنه تم وضع الضوابط المنظمة لإقامة صلاة الجماعة في المساجد حسب الاشتراطات الصحية وفتاوى هيئة الفتوى بوزارة الاوقاف ، حيث سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.