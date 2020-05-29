اعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الجمعة تسجيل 810 حالات جديدة مصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع الاجمالي الى 9820 حالة.
ونقلت وكالة الانباء العمانية عن الوزارة ان 314 حالات لمواطنين عمانيين و 496 حالة لوافدين.
واشارت الى ان 2396 حالة من ال 9820 حالة قد تماثلت للشفاء فيما بلغت حالات الوفيات 40 حالة.
ونقلت وكالة الانباء العمانية عن الوزارة ان 314 حالات لمواطنين عمانيين و 496 حالة لوافدين.
واشارت الى ان 2396 حالة من ال 9820 حالة قد تماثلت للشفاء فيما بلغت حالات الوفيات 40 حالة.
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