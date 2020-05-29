اعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الجمعة تسجيل 810 حالات جديدة مصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليرتفع الاجمالي الى 9820 حالة.

ونقلت وكالة الانباء العمانية عن الوزارة ان 314 حالات لمواطنين عمانيين و 496 حالة لوافدين.

واشارت الى ان 2396 حالة من ال 9820 حالة قد تماثلت للشفاء فيما بلغت حالات الوفيات 40 حالة.