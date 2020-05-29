أعلن اتحاد مصارف الكويت ان البنوك لن تباشر بتقديم خدماتها للعملاء يوم الأحد المقبل من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها مبينا أنها ستستمر بتقديم خدماتها الكترونيا في المرحلة الحالية.

واضاف الاتحاد في بيان صحفي اليوم الجمعة ان البنوك ستواصل تقديم كافة خدماتها المصرفية الإلكترونية (اون لاين) بما فيها التحويلات المالية محليا وبين البنوك والتحويلات إلى الخارج.

واوضح ان البنوك ستوفر الأوراق النقدية من خلال مكائن السحب الآلي بانتظار صدور قرار الجهات المعنية الخاص بشأن العودة التدريجية للحياة الطبيعية ومنها مباشرة البنوك عملها في المرحلة الثانية حسب الخطة المعلنة.