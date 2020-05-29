دعت سفارة الكويت في سلطنة عمان اليوم الجمعة المواطنين الكويتيين الموجودين في سلطنة عمان وخاصة في محافظة ظفار الى اخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج الا للضرورة القصوى وذلك بسبب الحالة المدارية.

وشددت السفارة في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه على ضرورة اتباع تعليمات شرطة عمان السلطانية وكافة الجهات المختصة تحسبا للحالة المدارية التى تكون محافظة ظفار ضمن إطارها الجغرافي.

وطالبت المواطنين الكويتيين بالتواصل مع السفارة على الأرقام التالية عند الحاجة وهي رقم طوارئ السفارة : 0096892870055 ورقم السفارة: 0096824696097.