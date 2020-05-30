السعودية تعتمد خطة إعادة فتح المسجد النبوي.. وتحدد الموعد

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الجمعة، اعتماد خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي، اعتبارا من يوم الأحد وفق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وذكرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عبر حسابها على “تويتر”، أنه “بناء على الموافقة الكريمة. الرئيس العام يعتمد خطة الوكالة في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية اعتباراً من يوم الأحد ٨ / ١٠ / ١٤٤١هـ”.

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” نقلا عن مسؤول في وزارة الداخلية أنه سيتم تطبيق إجراءات احترازية وبروتوكولات وقائية للقطاعات من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت البروتوكولات الوقائية 13 قطاعا، هي: “المساجد والقطاع العام وقطاع البترول والبتروكيماويات والغاز والكهرباء والمقاولات والمشاريع القائمة ومحلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية وأسواق النفع العام ودور الإيواء الاجتماعية باستثناء دور رعاية المسنين والأعمال الإدارية والمكتبية والمطاعم والمقاهي والتوصيل المنزلي والعمالة المنزلية بنظام الساعة”.

كما تطرقت البروتوكولات إلى الفئات المشمولة بالضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خلال الفترة المحددة بالبروتوكولات الوقائية.