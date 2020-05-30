البرازيل تسجل 1124 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت البرازيل، اليوم الجمعة، تسجيل أكثر من 1100 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد لليوم الـ4 على التوالي، حيث تم رصد 1124 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة نشرتها مساء الجمعة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 26928 حالات، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 465166.

ويمثل هذا المعدل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا في البرازيل على أساس يومي، ويأتي بعد أن سجلت في البلاد في إحصائية 26 مايو 24512 حالة، وفي 27 مايو 20599، وفي 28 مايو 26417.

كما ذكرت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بواقع 1124 حالة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 27878 شخصا.

وتسجل البرازيل أكثر من 1000 وفاة جراء الفيروس لليوم الـ4 على التوالي، حيث أعلنت البلاد عن رصد 1039 حالة في إحصائية 26 مايو، و1086 في 27 مايو، و1156 في 28 مايو، وهو المؤشر الأعلى منذ بدء التفشي في البلاد.

وتعتبر البرازيل الدولة الـ2 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والـ4 من حيث الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: وكالات