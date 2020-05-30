اعلنت هيئة اسواق المال الكويتية اليوم السبت استمرار تعطيل اعمالها عدا الادارات الضرورية المرتبطة بنشاط التداول في البورصة طيلة فترة ايام الراحة.

وقالت الهيئة في بيان لها ان القرار جاء بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد تعطيل العمل بكافة الجهات الحكومية احترازيا بسبب فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) حتى اشعار اخر كأيام راحه.

واوضحت ان خدمات الهيئة الالكترونية متاحة لكافة المخاطبين بالقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته والتي تشمل طلب عقد الجمعيات العمومية واعتماد البيانات المالية والتحقيق والتأديب.

واشار الى استمرار عدد من الخدمات خلال هذه الفترة داعية الى التعرف على هذه الخدمات و الية التواصل عن طريق موقع الهيئة الالكتروني (www.cma.gov.kw).

يذكر ان هيئة أسواق المال الكويتية تأسست وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة.