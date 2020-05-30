اعلنت المانيا اليوم السبت تسجيل 39 حالة وفاة بالاضافة إلى 738 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

واكد المعهد المختص في رصد المرض (روبرت كوخ) ان الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك الى 8489 حالة وفاة و181196 اصابة مؤكدة بالفيروس التاجي.

وعن حالات الشفاء قال المعهد انه تم تسجيل 800 حالة شفاء في ال24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المتعافين الى 164900 شخص.