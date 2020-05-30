المطاحن الكويتية: فتح خدمة مبيعات الأعلاف غير المدعومة “أونلاين”

أعلنت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية اليوم السبت فتح خدمة مبيعات الأعلاف غير المدعومة (أونلاين) لسد احتياجات مربي الأعلاف وسط الظروف التي تمر بها البلاد حاليا.

وقالت شركة المطاحن في بيان صحفي إن عملية الشراء تتم بطلب المربين بإنشاء “الباركود” المزود في الموقع الإلكتروني https://anf.kfmb.com.kw مضيفة أن عملية الدفع وتسلم الفواتير سيكونان عبر خدمة (الكي.نت) في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشويخ يوم غد الأحد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وأسست شركة المطاحن عام 1961 وبدأت نشاطها الصناعي عام 1965 واندمجت عام 1986 مع شركة المخابز الكويتية ليصبح اسمها بعد ذلك (شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية).