أعلنت بلدية الكويت أن المحلات غير الغذائية المسموح لها تمارس حاليا نشاطها عبر المنصات الإلكترونية والاتصال الهاتفي فقط خلال الفترة فترة السماح لها بمزاولة النشاط.

وقالت البلدية في بيان صحفي اليوم الأحد إنها حددت مواعيد ساعات عمل المحلات والأنشطة المسموح لها مزاولة نشاطها حسب قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا مع ضرورة الالتزام بكل الاشتراطات الصحية.

وأوضحت أنها ألزمت بقرارها المطاعم والمقاهي وتقديم الوجبات والمخابز ومن في حكمها من الأنشطة عدم استقبال الجمهور وأن تقدم خدماتها من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 30ر5 مساء عن طريق التوصيل وخدمة السيارات أما خدمات السلع الأخرى الاستهلاكية عن طريق التوصيل فقط من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 5 مساء.

وطلبت البلدية من وزارة التجارة إدارج أسواق السمك والخضار ضمن برنامج مواعيد الفتح المحددة وسمحت بقرارها للأسواق الغذائية الموازية في المناطق المعزولة فقط بمزاولة نشاطها على مدى 24 ساعة طبقا لنظام الحجز المسبق أما الأسواق الغذائية الموازية في باقي المناطق فحدد مواعيد عملها من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 30ر5 مساء ويكون استقبال الجمهور طبقا للحجز المسبق مع الالتزام بتطبيق كل الاشتراطات الصحية.

وسمحت البلدية بفتح أسواق بيع الأسماك واللحوم والدواجن والخضار والفاكهة طبقا للنظام الحجز المسبق من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 30ر5 مساء بجميع المحافظات مع الالتزام بتطبيق كل الاشتراطات الصحية خلال مواعيد العمل.

وبينت أن القرار شمل السماح للصيدليات والعيادات والمستشفيات الخاصة بمزاولة العمل حسب اشتراطات وزارة الصحة كما سمحت بفتح الأنشطة والحرف الصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة حسب الشروط والضوابط المحددة لديها.

ووافقت البلدية لمعارض السيارات والمعدات وتصليحها وصيانتها بكل أنواعها وبيع قطع الغيار وغسل السيارات بمزاولة النشاط وأيضا محلات الصيانة بكل أنواعها وغسل الملابس ومحلات الاتصالات والإنترنت ومحلات بيع النظارات إلى جانب محلات الأعلاف والبذور بكل المناطق بالإضافة لمحلات بيع البذور في المناطق الزراعية.