وزارة الإعلام تطلق قناة “خلك بالبيت”

أطلقت وزارة الإعلام قناة تلفزيونية جديدة بعنوان «خلك بالبيت»، يبدأ بثها اعتباراً من اليوم عبر قمري «نايل سات» و»عرب سات».

وعن سبب هذه الخطوة، قالت وكيلة «الإعلام» منيرة الهويدي لـ «الجريدة»: «عقب انتهاء فترة الحظر الكلي وبدء الجزئي، أردنا إنشاء قناة توفر للمشاهدين سبل الترفيه والتسلية، لاسيما أن المرحلة المقبلة تعتمد على المسؤولية المجتمعية، ومدى التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة»، موضحة أنها «تهدف إلى لمِّ شمل العائلة حول شاشة تلفزيون الكويت بمختلف قنواته».

وأفادت الهويدي بأن القناة ستبدأ من اليوم بعرض محتواها المتنوع من الأعمال المحلية والخليجية والعربية؛ التي حققت نسبة مشاهدة كبيرة عند عرضها، لضمان جذب كل الأذواق، وإرضاء أكبر شريحة من المشاهدين، لاسيما أثناء مكوثهم بالمنازل، «وقد وضعنا خلال هذه المرحلة 12 ساعة تقدم فيها أفضل الأعمال المنتقاة من مكتبة تلفزيون الكويت، دون أي تكلفة مالية تتكبدها ميزانية وزارة الإعلام، ثم ستتم إعادتها في النصف الآخر من اليوم».

وأضافت أن القناة ستتضمن بعض فلاشات التوعية بالفيروس، لافتة إلى أن «خلك بالبيت» قناة توعية ترفيهية، «أما التغطية الكاملة لمستجدات الوباء فستكون على شاشة القناة الأولى لتلفزيون الكويت». وأكدت الهويدي أن الوزارة منذ بداية الأزمة وضعت خطة متكاملة لمواكبة الحدث، ووضعت كل إمكاناتها في خدمة مكافحة هذا الوباء، فضلاً عن إنتاجها فلاشات متنوعة عن الفيروس، وستقدم أخرى جديدة عن المسؤولية المجتمعية.