أظهرت احصائيات حديثة أن حصيلة الاصابات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) باتت تناهز 8ر1 مليون حالة في الولايات المتحدة فيما تجاوزت 500 ألف حالة في البرازيل.

واشارت الاحصائيات التي نشرها مؤشر جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة سجلت ما يقرب من 20 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي بالاضافة إلى 600 حالة وفاة أمس الأحد.

وأوضحت أن الحصيلة الاجمالية للجائحة في الولايات المتحدة ارتفعت بذلك إلى 79ر1 مليون حالة بينها نحو 104 آلاف وفاة بعد تسجيل حوالي 19788 حالة إصابة جديدة بالفيروس في مختلف الولايات الامريكية.

وسجلت أربع ولايات أكثر من 100 الف اصابة مؤكدة بالفيروس التاجي لكن نيويورك لا تزال الأكثر تضررا بتسجيل اكثر من 370 ألف حالة بينها قرابة 30 ألف وفاة.

وفي البرازيل تجاوزت الاصابات بالفيروس التاجي 500 ألف حالة أمس الأحد لتحتل المرتبة الثانية عالميا في عدد الحالات.

وسجلت البرازيل 16409 حالات إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 514849 حالة.

كما تم تسجيل حوالي 480 حالة وفاة جديدة وفقا لما نقلته شبكة (سي ان ان) الاخبارية الامريكية نقلا عن وزارة الصحة البرازيلية ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 29314 متوفى.

وتشير احصائيات جامعة (جونز هوبكنز) إلى أن البرازيل تحتل المرتبة الرابعة عالميا في عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي.