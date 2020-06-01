أعلن اتحاد مصارف الكويت انه سيتم استئناف أعمال البنوك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء حيث ستعاود البنوك فتح أفرعها المعلن عنها سابقا قبل فرض الحظر الكلي في البلاد بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر وبتوجيهات من بنك الكويت المركزي.

واضاف الاتحاد في بيان صحفي اليوم الاثنين انه سيتم استقبال عملاء البنوك من الافراد والشركات من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.

واوضح ان البنوك ستستمر في تقديم كافة خدماتها المصرفية لعملائها اضافة إلى خدماتها الإلكترونية بما فيها التحويلات المالية محليا وبين البنوك والتحويلات إلى الخارج وتوفير النقد من خلال مكائن السحب الآلي.